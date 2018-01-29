فرنسا تهدد بالتدخل فى حالات الحكم بالإعدام على إرهابيين فرنسيين بالعراق وسوريا
هددت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى، بأن فرنسا ستتدخل إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق “جهاديين فرنسيين” يحاكمون فى العراق وسوريا.
وقالت وزيرة العدل:”ستتدخل الحكومة اذا كان هناك جهاديون فرنسيون معتقلين فى العراق وسوريا وحكم عليهم بالإعدام”، مؤكدة أنه قد يتم التفاوض مع الدولة المعنية، ولكن مع التعامل مع كل حالة على حدا وضرورة أن يحظى الرعايا الفرنسيون بمحاكمة عادلة.
وأضافت أن النهج المتبع متغير حسب البلد ، وأنه مع تركيا على سبيل المثال هناك اتفاقات معها واضحة تسمح باعادة الأشخاص ، بينما مع العراق يتم محاكمة الفرنسيين هناك ، مضيفة أنه مع سوريا الوضع أكثر تعقيدا لعدم الإعتراف بالسلطات القائمة ، وبالتالى يتم دراسة كل حالة بشكل منفصل.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2510 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش وداهم العراق وسوريا …؟!
يتحملو نتايج هبالتهم😏
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15494 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب يكون خير
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2372 ] نشر منذ 12 دقيقة
احترنا في امركم , اما ان يكون هؤلاء ارهابيون وبذلك يستحقون الموت نظير ما ارتكبوه من جرائم قتل وتدمير تندى لها جبين الانسانية او ان هؤلاء عملاء ينفذون خططا اعدتها دول من بينها فرنسا نفسها وهذا هو التفسير الوحيد لكي تتصدرو للدفاع عنهم , ولا مواطنيكم على رأسهم ريشة ولا يحاسبون على ما ارتكبوه من جرائم كما يحاسب الاخرون