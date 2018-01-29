السودان يمنح ” يوناميد ” أراض لإنشاء قاعدة بجبل مرة فى دارفور

الخرطوم(صدى):

أقرت حكومة ولاية وسط دارفور بالسودان وثيقة ستمنح بموجبها بعثة حفظ السلام “يوناميد” أراضٍ لإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة فى “قولو” بجبل مرة.

ووقع والى ولاية وسط دارفور الشرتاى جعفر عبد الحكم، على وثيقة تسليم المقر الجديد فى قولو بوسط جبل مرة لرئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بدارفور “يوناميد”، كنجسلى ماما بولو.

وجاءت الوثيقة وفق اتفاق مسبق بين الحكومة السودانية والبعثة لتخصيص قطعة أرض يبلغ مساحتها حوالى 80 فدانا شمال شرق مدينة قولو بمحلية وسط جبل مرة، بعد انسحاب يوناميد من عدة مناطق فى دارفور.

وقال الوالى إن تسليم الأرض جاء وفقا لخطاب وزارة الخارجية بعد موافقة “يوناميد” بشروط حكومية تمثلت فى مساهمتها فى إنشاء مؤسسات لحكومة الولاية فى قولو حتى تكون قريبة من البعثة للمزيد من التنسيق ، إلى جانب مراكز للشرطة ومقار للنيابات والمحاكم وتدريب الشباب وتوظيف العمالة المحلية تشجيعا للاستقرار.