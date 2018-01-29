” قشر الليمون ” يعالج التهابات الحلق

متابعات(صدى):

تمثل مشكلة التهابات الحلق ، أزمة كبيرة ،خاصة في فصل الشتاء، ووكثيرا ما نبحث عن مشروب أو دواء يعالج تلك المشكلة سريعًا للتخلص من الآلام .

وذكر موقع ” بولد سكاي “، أن تناول قشر الليمون المغلي يساعد في القضاء على كافة مشكلات الحلق لما يحتويه من مواد مضادة للفطريات والتي تساعد في القضاء على الإلتهابات.

وتناول قشر الليمون المغلي يساعد فى التصدى لمشكلة نمو الجراثيم والبكتريا التى يتسبب انتشارها في مزيد من التهابات الحلق.

وأثبتت الدراسات أن قشر الليمون يقوي جهاز المناعة، حيث تحتوي القشور على نسبة عالية من فيتامين ج، مُقارنةً مع عصير الليمون.

كما يخلص الجسم من السموم والفضلات بسبب احتوائه على بعض مُركّبات البيوفلافونويدس التي تُحارب سموم الجسم وتطردها وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.