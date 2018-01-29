تدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجازان

تركي السالم(صدى):

قام وكيل إمارة منطقة جازان المكلف الأستاذ محمد بن سعيد الحجري، مساء الأحد، بتدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وقام الحجري بإعطاء ثلاثة أطفال الجرعة الأولى معلنًا إنطلاق الحملة في المنطقة، التي تستهدف أكثر من 100 ألف طفل وطفلة من الفئات العمرية الأقل من 5 سنوات من المواطنين والمقيمين، التي تمثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأعلن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني، أن الشؤون الصحية جهزت كافة استعداداتها لتنفيذ الحملة ،حيث تم توفير اللقاحات اللازمة بجرعات كافية وتم وضع الخطط بالمراكز الصحية للتنفيذ، كما تم وضع الخطط الإشرافية لضمان جودة التنفيذ.

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور يحيى حميران أن الجرعة الأولى بدأت الأحد ، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية ، لافتا إلى أن الجرعة الثانية تبدأ يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٦/١٦هـ.