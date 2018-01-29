حملة تفتيشية على 12 منشأة في قطاع بيع المستلزمات النسائية

قام فريق التفتيش بمكتب عمل محافظة القريات، مساء الأحد، بحملة تفتيشية، على أكثر من 12 منشأة في قطاع بيع المستلزمات النسائية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.

وكشف مدير مكتب عمل القريات، مفضي العنزي، أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات، تلخصت في مخالفتَين للمادة الـ(36)، وعدد مخالفتَين للمادة الـ(33)، فيما تم إنذار أكثر من (3) منشآت.

وزود مفتشو الحملات بتزويد أصحاب العمل والعاملين بالمعلومات والإرشادات الفنية، وما يحقق تلافيهم لمخالفات نظامَي العمل والإقامة.