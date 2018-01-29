الاحتفاء بمحو أمية الكبيرات بنجران

راشد آل شريه(صدى):

احتفلت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية – بنات بمنطقة نجران سراء بنت سعيد الشهراني باليوم العربي لمحو الأمية.

وأقيم حفل خطابي أكدت خلاله مديرة تعليم الكبار للبنات بالمنطقة غزيل العتيبي جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظ الله وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ،في مكافحة محو الأمية وحرص القيادة الرشيدة على نشر العلم في جميع أنحاء البلاد.

ووجهت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات، الشكر لإدارة تعليم الكبيرات على جهودهم الملموسة في مختلف المناسبات.