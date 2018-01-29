بالفيديو.. فتاة تبهر زوار ” ملهمتي محايل ” بإبداعاتها الفنية

محمد بن طحيطح(صدى):

أصرت الرسامة الموهوبة عائشة العسيري، على القدوم من شرورة للمشاركة في التظاهرة الفنية التي تشهدها حديقة مهلمتي بمحايل، رغم المسافة التي تبلغ 900 كيلو متر ،متحدية ظروفها الأسرية لإبراز ما تتميز به من قدرات فنية.

وتستطيع العسيري الرسم بالسكر والذهب والقلتر بعد مزجه بمادة لامعة ،إلى جانب البوية والألوان المائيه والزيتيه والباستيل والبريزما والرسم بالقهوة وتنفيذ المجسمات وأعمال الديكور ساهمت في تصميم عدد من الفلل والأثاث واختياره.

ولها عديد المشاركات الشعرية والأدبية وتستعد لإصدار رواية قريبا.

كان الفنان الفوتوغرافي محمد اليوسي، صاحب فكرة إنشاء حديقة ” ملهمتي “، أوضح أن المشروع في فكرته العامة بيئي واجتماعي، وأفاد أنه مهرجان مفتوح لجميع الفنانين التشكيليين والمبدعين من أبناء المحافظة وخارجها.