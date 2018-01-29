بالصور.. تشييع جثامين 7 سيدات من أسرة واحدة بصامطة

تركي السالم(صدى):

قامت جموع غفيرة من المصليين بجامع عثمان بن عفان بإسكان السهي، عصر الأحد، بتشييع 7 جثامين ضحايا حادثة التصادم الذي وقع بالطريق الرابط بين المضايا والسهي بصامطة.

وناشد عددا من المواطنين بضرورة إيقاف نزيف الدماء وحوادث الموت ،لمعالجة وضع الطرق وآليه سير الشاحنات ليلا وتطبيق أنظمة المرور ضد المتهورين.

كان حادثًا مروعًا ، وقع مساء الخميس الماضي، أسفر عن 7 وفيات من أصل 13 شخصًا من أسرة واحدة.