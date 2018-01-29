200 حوثي ينضمون لقوات الشرعية شمال اليمن

فهمي محمد(صدى):

انضم قُرابة الـ200 قيادي وعناصر بميليشيات الحوثي الإرهابية لصفوف قوات الشرعية وفق ما صرح العميد علي محسن الهدى، قائد اللواء 101 بالجيش اليمني، في محافظة الجوف، شمال البلاد.

وأكد العميد محسن، أمس الأحد، أن العدد في تزايد مستمر، لكن هناك أعيان وقيادات لم يُعلنوا انضمامهم حتى الآن بسبب ظروف أمنية، لافتًا إلى أن التنسيق ما زال جاريًا مع أعيان وقيادات محافظة الجوف، الراغبة في الانضمام لصفوف الشرعية، وفق قناة ” العربية “.

وتابع موضحًا: ” تم فتح معسكر خاص بالمنضمين لإعادة تأهيلهم تحت إدارة الجيش الوطني”.