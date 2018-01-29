الحالة الصحية لـ سجين أمريكي تجبر إيران على الإفراج عنه

واشنطن(صدى):

أفرجت السلطات الإيرانية، عن المواطن الأمريكي من أصول إيرانية، “محمد باقر نمازي”، بشكل مؤقت بسبب تدهور كبير في وضعه الصحي.

وقال جاريد جينزر، المحامي الأمريكي عن محمد نمازي ونجله سيامك إن “السلطات وافقت على منح موكله إجازة مدة 4 أيام بسبب المخاوف بشأن وضعه الصحي”.

وأضاف جينزر بحسب ما نقل عنه موقع ” إذاعة الغد ” التابع للمعارضة الإيرانية، الذي يتابع قضية موكله من واشنطن، في بيان “إنه لا يزال غير مدرك للأسباب التي أدت إلى قرار الحكومة الإيرانية بمغادرة نمازي مدة 4 أيام، ولكن من الواضح أن عودته إلى سجن إيفين ستكون بمثابة عقوبة الإعدام بسبب تردي وضعه الصحي ” .

وبين جينزر أن ” السلطات الإيرانية أبلغته أن الإفراج عن موكله كان وفق أسس إنسانية يتطلبها وضعه الصحي “.