مراسلة صحفية تغطي حادث إطلاق نار وتفاجأ بابنها مشتبها به
ذهبت مراسلة صحفية لتغطية حادث إطلاق نار، وأثناء قيامها بعملها فوجئت بأن المشتبه به في الحادث هو ابنها البالغ من العمر 15 عام.
وأسفر الحادث عن قتيلان و21 مصابًا، حصيلة الاعتداء بمدرسة ثانوية في ولاية ” كنتاكي” الأمريكية.
يذكر أن أصدقاء الطالب المشتبه به ” جابي ” يقولون أنه عازف آلة ” الترمبون ” و خجول جدا.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2510 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكشن واحداث قويه .. القصه تصلح فيلم هوليودي 👍🏻😅
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26253 ] نشر منذ 35 دقيقة
زين ماذبحوها🤔