  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. مراسلة صحفية تغطي حادث إطلاق نار وتفاجأ بابنها مشتبها به

مراسلة صحفية تغطي حادث إطلاق نار وتفاجأ بابنها مشتبها به

مراسلة صحفية تغطي حادث إطلاق نار وتفاجأ بابنها مشتبها به
واشنطن(صدى):

ذهبت مراسلة صحفية لتغطية حادث إطلاق نار، وأثناء قيامها بعملها فوجئت بأن المشتبه به في الحادث هو ابنها البالغ من العمر 15 عام.

وأسفر الحادث عن قتيلان و21 مصابًا، حصيلة الاعتداء بمدرسة ثانوية في ولاية ” كنتاكي” الأمريكية.

يذكر أن أصدقاء الطالب المشتبه به ” جابي ” يقولون أنه عازف آلة ” الترمبون ” و خجول جدا.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2510 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكشن واحداث قويه .. القصه تصلح فيلم هوليودي 👍🏻😅

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *