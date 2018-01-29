مراسلة صحفية تغطي حادث إطلاق نار وتفاجأ بابنها مشتبها به

واشنطن(صدى):

ذهبت مراسلة صحفية لتغطية حادث إطلاق نار، وأثناء قيامها بعملها فوجئت بأن المشتبه به في الحادث هو ابنها البالغ من العمر 15 عام.

وأسفر الحادث عن قتيلان و21 مصابًا، حصيلة الاعتداء بمدرسة ثانوية في ولاية ” كنتاكي” الأمريكية.

يذكر أن أصدقاء الطالب المشتبه به ” جابي ” يقولون أنه عازف آلة ” الترمبون ” و خجول جدا.