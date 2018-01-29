نصائح لعلاج آلام الظهر أثناء العمل

أمستردام(صدى):

يعاني الكثيرون والكثيرات من آلام الظهر أثناء التواجد في العمل ، بسبب الجلوس بطريقة غير صحيحة، أو عدم الحركة لوقت طويل.

ويلجأ المعظم لاستخدام العقاقير المسكنة التي قد تسبب مشكلات عديدة وقد تؤثر على الكبد والكلى.

وبحسب موقع ” بولد سكاي ” الهندي، فإن المداومة على الوقوف لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة يساعد فى التخلص من آلام الظهر نهائيا، بالإضافة إلى ذلك الحرص على الجلوس فى وضع المستقيم.

كما إن النظر في مستوى افقي يقلل من آلام الظهر، بالإضافة إلى ذلك الحرص على عدم الكتابة لأكثر من ساعة متواصلة لأنها تؤثر على الظهر بصورة كبيرة.