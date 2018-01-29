ترامب: سياساتي سبب تحسن الاقتصاد الأمريكي خلال سنة ولايتي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء الاقتصاد في السنة الأولى لفترته الرئاسية، واعتبر الفضل في ذلك يعود إلى سياساته.

يقول محللون إن معدلات البطالة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، ويرى البعض أن هذا الانتعاش هو بسبب تعافي الاقتصاد العالمي، وسياسات باراك أوباما الرئيس السابق.

وصرح ترامب لمحطة “سي إن بي سي” الأمريكية أنه يتوقع استمرار النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، لدرجة تتجاوز توقعات المحللين في الوقت الحالي.

إيران تفرج عن سجين أمريكي بسبب حالته الصحية

أفرجت السلطات الإيرانية، عن المواطن الأمريكي من أصول إيرانية، “محمد باقر نمازي”، بشكل مؤقت بسبب تدهور كبير في وضعه الصحي.

وقال جاريد جينزر، المحامي الأمريكي عن محمد نمازي ونجله سيامك إن “السلطات وافقت على منح موكله إجازة مدة 4 أيام بسبب المخاوف بشأن وضعه الصحي”.

وأضاف جينزر بحسب ما نقل عنه موقع “إذاعة الغد” التابع للمعارضة الإيرانية، الذي يتابع قضية موكله من واشنطن، في بيان “إنه لا يزال غير مدرك للأسباب التي أدت إلى قرار الحكومة الإيرانية بمغادرة نمازي مدة 4 أيام، ولكن من الواضح أن عودته إلى سجن إيفين ستكون بمثابة عقوبة الإعدام بسبب تردي وضعه الصحي”.

وبين جينزر أن “السلطات الإيرانية أبلغته أن الإفراج عن موكله كان وفق أسس إنسانية يتطلبها وضعه الصحي”.

وكانت محكمة الثورة في طهران حكمت على محمد نمازي ونجله في 18 أكتوبر الماضي بالسجن 10 سنوات لكل منهما بتهمة “التجسس لصالح أمريكا”.