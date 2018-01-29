اجتماع بين المجلس البلدي وإعلاميي محافظة بلجرشي

اجتمع المجلس البلدي بمحافظة بلجرشي ،مساء الأحد ،مع إعلاميي المحافظة لمعرفة أهم منجزات البلدية والمجلس ،وماذا سيقدمون مستقبلا للمحافظة.

وشرح رئيس المجلس البلدي عمر هجاد خلال الاجتماع ،رؤية البلدية والمشاريع القائمة حاليًا التي تنفذها البلدية ،متطرقًا إلى أهم المشاريع بالمحافظة منوها الى تخصيص موعد للاستماع و استقبال ملاحظات و شكاوى الاهالي يوم الأحد من كل أسبوع بعد المغرب إلى العشاء.

وأبدى الإعلاميون ملاحظاتهم حول بعض المشاريع، القائمة ،والمستقبلية كما تم مناقشة أهمية الاعلام و ضرورة التواصل الاعلامي بين المواطنين و الجهات الحكومية.

و قدم رئيس المجلس شكره للإعلاميين ،مثنيًا على جهودهم ،ومتطلعا إلى ضرورة التطوير المستمر لإبراز محافظة بلجرشي بالشكل اللائق.