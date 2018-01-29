إزالة 3 مليون متر مربع من التعديات بأراضي شمال مركز قيال

محمود البلوي(صدى):

واصلت لجنة التعديات بمحافظة البدع جهودها في إزالة التعديات والمواقع غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعيه وذلك بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية بالبدع.

نفذت اللجنة ،الأحد، حملة جديدة على عدة مواقع شمال مركز قيال حيث تمت إزالة مواقع مقامة بطرق عشوائية وغير نظاميه من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن عقوماً ترابية وأشجار وأسلاكا شائكة واعمدة حديدة بمساحة 3 مليون متر مربع. وناشدت اللجنة جميع المواطنين بعدم السعي وراء الأراضي والأماكن العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة ،حتى لا يكونوا عرضه للجزاءات التي نص عليها النظام.