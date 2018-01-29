المنتخب يعلن القائمة المشاركة في مباراة العراق في الـ 28 من فبراير المقبل

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة المنتخب الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة الودية التي ستجمع المنتخب السعودي الأول بنظيره العراقي بمدينة البصرة في الثامن والعشرين من فبراير المقبل .

وضمت القائمة الأساسية عبدالقدوس عطية ” حارس مرمى ” ، وحسن معاذ ، وسعيد الربيعي، وأحمد عسيري ،وحسين عبدالغني ” خط الدفاع ” ، وإبراهيم غالب، وهتان باهبري ،وأحمد الفريدي،ومحمد الشلهوب،ومحمد الكويكبي ” خط الوسط ” ،وعبدالفتاح آدم ” خط الهجوم ” .

فيما ضمت القائمة الاحتياطية وليد عبد الله ” حارس مرمى ” ،وسعيد المولد، ومحمد جحفلي ، و عبدالله الزوري ” خط الدفاع ” ،ووليد باخشوين ، ومحمد أبو سبعان ” خط الوسط ” ، وحسن الراهب، وناصر الشمراني ” خط الهجوم ” .

وتقرر أن يشرف على تدريب المنتخب في المباراة المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي .