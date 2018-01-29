المنتخب يعلن القائمة المشاركة في مباراة العراق في الـ 28 من فبراير المقبل
أعلنت إدارة المنتخب الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة الودية التي ستجمع المنتخب السعودي الأول بنظيره العراقي بمدينة البصرة في الثامن والعشرين من فبراير المقبل .
وضمت القائمة الأساسية عبدالقدوس عطية ” حارس مرمى ” ، وحسن معاذ ، وسعيد الربيعي، وأحمد عسيري ،وحسين عبدالغني ” خط الدفاع ” ، وإبراهيم غالب، وهتان باهبري ،وأحمد الفريدي،ومحمد الشلهوب،ومحمد الكويكبي ” خط الوسط ” ،وعبدالفتاح آدم ” خط الهجوم ” .
فيما ضمت القائمة الاحتياطية وليد عبد الله ” حارس مرمى ” ،وسعيد المولد، ومحمد جحفلي ، و عبدالله الزوري ” خط الدفاع ” ،ووليد باخشوين ، ومحمد أبو سبعان ” خط الوسط ” ، وحسن الراهب، وناصر الشمراني ” خط الهجوم ” .
وتقرر أن يشرف على تدريب المنتخب في المباراة المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي .
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