تساقط الثلوج على المدن الإيرانية يصيب الحياة بالشلل التام

طهران(صدى):

موجدة شديدة تضرب إيران منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث استمر تساقط الثلوج المصحوبة برياح شديدة .

وأعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المدارس في العديد من المحافظات مثل طهران وأصفهان، وقررت وقف حركة الطيران ببعض المطارات الإيرانية مثل مطار الإمام الخميني، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن العديد من مدن العالم تشهد سلسلة من التقلبات في الأحوال الجوية، حيث أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق العديد من محطات القطارات لفترة كبيرة بسبب تقلبات أحوال الطقس.