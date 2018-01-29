أطعمة تقضي على مشكلة الأرق

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من مشكلة الأرق، وعدم استطاعة النوم ليلًا، وكثيرصا ما يلجأ البعض لتناول بعض الأدوية التي تساعدهم على النوم سريعًا.

وكشف أطباء عن وجود بعض الأطعمة التي يمكنها حل مشكلة الأرق، وتقليل نسبة التعرض إليها.

وبحسب موقع ” شير كير ” ، فإن تناول الخس يساعدفي التصدى للأرق، ويمكنه تهدئة المعدة بصورة كبيرة، و تناول الخيار أيضًا كونه يساعد في التصدي لمشكلة الإصابة بعسر الهضم.

أيضًا تناول المكسرات يساعد في التخلص من كافة مشكلات المعدة علاوة على أنه يساعد في استرخاء العضلات التي تؤثر كثيرا على الشعور بالأرق.

و من مضاعفات الأرق انخفاض الأداء في العمل أو المدرسة، وتباطؤ في ردود الفعل مما يزيد من احتمالية التعرّض للحوادث، واضطرابات في الصحة الذهنية مثل الاكتئاب، والقلق.