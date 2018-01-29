مشاركة ” فيصل الطبية ” في أكبر تجمع لطب المحاكاة بأمريكا

شاركت مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية في أكبر تجمع طبي لاستشاريي وأخصائييي طب المحاكاة والتعليم الطبي والمهتمين به على مستوي العالم.

ومثل استشاري طب الأطفال العام وطوارئ الأطفال أحمد يحيى أحمد خبراني المدينة ،كمتحدث في ورشة العمل الرئيسية في المؤتمر الدولي لطب المحاكاة والتعليم الطبي المقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

و شهد المؤتمر حضور أكثر من 2800 مختص في هذا المجال من 54 دولة حول العالم، وضم أكثر من 250 محاضرة وورشة.

ويقام هذا التجمع الطبي بشكل سنوي لمناقشة الجديد في تعليم الممارس الطبي عن طريق المحاكاة واستعراض البحوث في هذا المجال والحرص على سلامة المرضى وتقليل الأخطاء الطبية.