” الملك سلمان للإغاثة ” يوزيع المواد الإيوائية لـ 983 أسرة نازحة بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، توزيع المواد الإيوائية لعدد 983 أسرة نازحة بمحافظة صنعاء ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ووقف وكيل أول محافظة صنعاء الشيخ عبدالخالق الجندبي على مشروع توزيع مواد الايواء بمنطقة العطيف الواقعة بين مدينتي مأرب وصنعاء ، وزار الأسر النازحة من أبناء المحافظة واطلع على تجهيزات البدء بتوزيع حصص الإيواء لنازحي صنعاء لعدد 983 أسرة نازحة (304 خيمة إيواء – 1824 بطانية – 1966 بساط) الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وينفذه فريق ائتلاف الخير للإغاثة بصنعاء.

وعبر الشيخ الجندبي في تصريح له بهذه المناسبة عن شكره للمملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب اليمني , مؤكداً الدور المهم لمركز الملك سلمان وجهوده في شتى المجالات خصوصا مايقدمه من دعم لهذا المشروع والنازحين من أبناء المحافظة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ويعد مشروع توزيع المواد الإيوائية من المشاريع الملامسة لحاجات النازحين من أبناء محافظة صنعاء ويأتي ضمن المشاريع الإيوائية لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي تستهدف محافظات الجوف ومأرب وشبوة وصنعاء.