الاحتفاء باختيار المحرق البحرينية عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018م

المنامه(صدى):

أقامت هيئة البحرين للثقافة والآثار أمس الأحد احتفالية بقلعة عراد بمناسبة اختيار مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية في العالم العربي لعام 2018 تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ومثل العاهل البحريني في افتتاح الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين .

وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن اختيار المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مدينة المحرق عاصمة للثقافة الاسلامية في العالم العربي يأتي اعترافًا وتقديرًا لتنوعها الثقافي الغني وتراثها وتاريخها العريق في منطقة الخليج العربي كمركز سياسي وثقافي وتجاري واقتصادي تشهد به آثارها المتعددة عبر العصور .

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين أن موقع مدينة المحرق الاستراتيجي على الساحل الشرقي لمملكة البحرين التي تضم شارع اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أهلها بان تتبوأ هذه المكانة العالمية .