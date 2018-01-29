أب يلجأ للقضاء بعد تعرض ابنته لحروق شديدة بسبب المنظفات المنزلية

نايف السالم(صدى):

تقدم مواطن ببلاغ لوزارة التجارة، بعد إصابة طفلته بحروق شديدة بعد تناولها قطع من المنظفات المنزلية،لعدم وضع الشركة المنتجة غطاء آمن، وتحذير واضح، يبين خطورة المنتج.

جاء ذلك على خلفية تناول طفلة لم تتجاوز ثلاثة أعوام، تدعى لمار قطعًا من المنظفات المنزلية، وإصابتها بحروق بالغة في الفم والمريء، ولا زالت في العناية المركزة بأحد مستشفيات جدة.

وأكد والد الطفلة أنه سيتقدم ببلاغ لسحب المنتجات الخطرة من الأسواق حتى يتم اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة، مؤكدًا أنه سيتجه للقضاء، لرفع قضيةعلى الشركة المنتجة التي عرضت حياة الأطفال للخطر.