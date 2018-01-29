وفاة معلمة أثناء اليوم الدراسي إثر وعكة صحية
توفيت معلمة بمدرسة ابتدائية قريش للبنات، في نهاية اليوم الدراسي، أمس الأحد، إثر وعكة صحية تعرضت لها خلال اليوم.
كانت المعلمة تشعر بالتعب منذ بداية اليوم الدراسي، ونصحتها مديرة المدرسة بالمغادرة للراحة إلا أنها رفضت ذلك، وأصرت على مواصلة العمل، لكنها سقطت مغشيا عليها.
وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى تنومه العام إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.
ابوياسر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم
في اخر الزمان يكثر موت الفجاءة
لو تعيدون ذكرتكم قليلا الى الخلف وليس بعيدا
تجد أن هناك أكثر من خبر عن الموت المفاجئ نسال الله السلامه والعافيه وان يحسن خاتمتنا جميعا وان لا يجعل بيننا شقي ولا محروما