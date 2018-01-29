وفاة معلمة أثناء اليوم الدراسي إثر وعكة صحية

نايف السالم(صدى):

توفيت معلمة بمدرسة ابتدائية قريش للبنات، في نهاية اليوم الدراسي، أمس الأحد، إثر وعكة صحية تعرضت لها خلال اليوم.

كانت المعلمة تشعر بالتعب منذ بداية اليوم الدراسي، ونصحتها مديرة المدرسة بالمغادرة للراحة إلا أنها رفضت ذلك، وأصرت على مواصلة العمل، لكنها سقطت مغشيا عليها.

وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى تنومه العام إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.