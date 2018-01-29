وزير خارجية ليبيا يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

واشنطن(صدى):

ناقش وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مشكلة انتشار الأسلحة في ليبيا والأهمية القصوى للبدء في خطوات عملية نحو نزع السلاح.

بحث اللقاء مشكلة الهجرة غير القانونية وأهمية الحد منها وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليها وضرورة تكاثف الجهود الدولية لمحاربة تهريب البشر عبر الحدود .

وحضر ملفُّ مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود على طاولة النقاش إلى جانب ملف إعادة الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية والتوجه نحو مسار الديمقراطية بإنجاح الاستحقاق الوطني الديمقراطي المهم المتمثل في إجراء الانتخابات العامة بليبيا.