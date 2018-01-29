بالصور.. الهيئة الملكية بالجبيل تكرم الأمير سعود بن ثنيان

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، أن قرار إنشاء الهيئة الملكية يعكس النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة – رعاها الله- المتمثّلة في بناء مدن صناعية تقودها سواعد وطنية مخلصة ، مشيراً إلى أن الإنجازات الوطنية هي حصيلة جهود متضافرة ومستمرة ، وأن كل جيل يبدأ من حيث انتهى الجيل الذي سبقه.

جاء ذلك في الحفل الذي أقامته الهيئة الملكية لسموه مساء الأحد، في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي وعددٍ من مسؤولي الهيئة الملكية والشركات والأهالي.

وأضاف سموه أن بلادنا الغالية تشهد تنمية شاملة في جميع المجالات وقطاع الصناعة على وجه الخصوص بفضل من الله أولا ثم بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لافتا إلى أن الهيئة الملكية تعتز بمساهمتها بالعدد الأكبر من المبادرات في برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وموافقة القيادة الرشيدة عليها، وهو ما يعد امتدادًا لما وجدته الهيئة من مساندة كبيرة ودعم غير محدود من ملوك هذه البلاد الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله رحمهم الله جميعاً الذين كانت لهم بصمات مضيئة ستذكرها الأجيال، ويشهد لها التاريخ.

واختتم الحفل بتكريم سموه من قبل منسوبي الهيئة الملكية للحبيل وينبع ممثلين في الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس عدنان بن عايش العلوني والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينيع الدكتور علاء نصيف.