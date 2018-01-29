خبراء: احذر ارتداء الملابس الرياضية خارج صالات الجيم

لندن(صدى):

حذر الخبراء من ارتداء الملابس الرياضية خارج صالات الجيم، حيث يمكن أن تتسبب بعواقب صحية غير مرغوبة على الجلد والبشرة.

وقالت أنجالي ماهتو، استشارية الأمراض الجلدية لصحيفة التلغراف البريطانية، إن الملابس الرياضية يمكن أن تفاقم بعض الأمراض والمشاكل الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب، لذلك يجب تجنب ارتداء هذه الملابس لفترة طويلة من الزمن.

وأضافت الدكتورة ماهتو ” يجب أن يقتصر ارتداء الملابس الرياضية على صالات الجيم، ومن المفيد الاعتياد على الاستحمام مباشرة بعد ممارسة الرياضة، لتخفيف خطر الإصابة بالأمراض الجلدية ” .