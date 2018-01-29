المنتخب الوطني يعلن تشكيلة المباراة الودية مع نظيرة العراقي

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول، قائمة أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني مع نظيرة العراقي في مدينة البصرة في 28 من فبراير المقبل؛ حيث جاءت على النحو التالي:

القائمة الأساسية:

عبد القدوس عطية – وحسن معاذ- وسعيد الربيعي- أحمد عسيري – حسن عبد الغني- إبراهيم غالب – هتان باهبري – أحمد الفريدي- محمد الشلهوب- محمد الكويكبي – عبد الفتاح أدم.

القائمة الاحتياطية:

وليد عبد الله – سعيد المولد- محمد جحفلي- عبد الله الزوري- وليد باخشوين- محمد أبو سبعان – حسن الراهب – ناصر الشمراني.

وتقرر أن يصرف على المنتخب في المباراة المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي.