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بالفيديو.. سوق البصريات المقلدة يغري المواطنين لثمنه وتصميماته

بالفيديو.. سوق البصريات المقلدة يغري المواطنين لثمنه وتصميماته
نورة الشهري (صدى):

رصد تقرير مصور سوق البصريات المقلدة الذي يقبل عليه الناس لزهد سعره ، وجمال تصميماته ، دون معرفة بأضراره الصحية .

ولفت متسوقون إلى أن هذه النظارات يؤكد مروجوها أنها إيطالية الصنع ، إلا أن جميعها مصنوعة في الصين ، ومصادرها مجهولة ومتعددة على عكس النظارات الطبية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7731 ] نشر منذ 48 دقيقة

طــــــــــــــــــــــــــــــــ👁👓👁👓👁ـــــــــــــــــــــــــــــيب .

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