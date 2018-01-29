بالفيديو.. سوق البصريات المقلدة يغري المواطنين لثمنه وتصميماته

نورة الشهري (صدى):

رصد تقرير مصور سوق البصريات المقلدة الذي يقبل عليه الناس لزهد سعره ، وجمال تصميماته ، دون معرفة بأضراره الصحية .

ولفت متسوقون إلى أن هذه النظارات يؤكد مروجوها أنها إيطالية الصنع ، إلا أن جميعها مصنوعة في الصين ، ومصادرها مجهولة ومتعددة على عكس النظارات الطبية .