بالفيديو.. سوق البصريات المقلدة يغري المواطنين لثمنه وتصميماته
رصد تقرير مصور سوق البصريات المقلدة الذي يقبل عليه الناس لزهد سعره ، وجمال تصميماته ، دون معرفة بأضراره الصحية .
ولفت متسوقون إلى أن هذه النظارات يؤكد مروجوها أنها إيطالية الصنع ، إلا أن جميعها مصنوعة في الصين ، ومصادرها مجهولة ومتعددة على عكس النظارات الطبية .
فيديو | تقرير: سوق البصريات المقلدة .. صيحات رائجة وخطر رخيص. #الإخبارية pic.twitter.com/vbMpIuPspX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٨ يناير، ٢٠١٨
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7731 ] نشر منذ 48 دقيقة
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