باحثون يكتشفون بكتريا تسهّل التقاط المرأة لفيروس الإيدز

نورة الشهري (صدى):

اكتشف باحثون 7 أنواع من البكتريا يؤدي وجودها بكثافة إلى زيادة خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز إلى المرأة. ويعزّز هذا الاكتشاف الفرضية التي سادت الأوساط العلمية بخصوص دور البكتريا في الأعضاء التناسلية للمرأة في تسهيل عملية التقاط عدوى فيروس الإيدز.

وقالت الدراسة سبب زيادة نسبة إصابة النساء بالفيروس في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبحسب الدراسة التي نُشرت مؤخراً في مجلة ” لانسيت ” الطبية، تم التوصل إلى هذه النتائج بالاعتماد على بيانات جُمعت على مدى سنوات من المصابات بالإيدز في دول إفريقية.

وأضافت أبحاث الدراسة في معهد دراسات السرطان بسياتل، وتكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة بالنسبة للدلول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى حيث تبلغ نسبة إصابة النساء بفيروس الإيدز 56 بالمائة من مجموع المصابين.