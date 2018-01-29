بالصور.. فيتنام تستقبل منتخبها رغم الخسارة في كاس أمم آسيا تحت 23 عامًا

ماجد الأشرم(صدى):

استقبل الشعب الفيتنامي، منتخب فيتنام لكرة القدم، بعد الأداء المشرف في كاس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بالرغم من خسارة الكأس ضد أوزباكستان.

وتوج منتخب أوزبكستان بطلاً لمسابقة كأس الأمم الأسيوية تحت 23 عاماً التى أقيمت في الصين، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على فيتنام بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت بملعب ” جوانجزو ” .

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 1/1، لينجح منتخب أوزبكستان فى حسم نتيجة المباراة لصالح فى الوقت الاضافي.