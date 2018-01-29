ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال: نورت الدنيا يا دنيتي
نشرت الأميرة ريم ابنة الملياردير، الأمير الوليد بن طلال آل سعود، عبر حسابها الخاص ” تويتر ” صورة لوالدها بعد خرجه من فندق الريتز كارلتون؛ الذي كان موقوفًا فيه على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة حول قضايا فساد.
وظهر الأمير الوليد بن طلال في الصورة مطلقًا لحيته على غير العادة، في حين بدت علية ملامح التأمل خلال جلوسه في إحدى السيارات.
وعلقت الأميرة ريم على الصورة قائلة ، ” نورت الدنيا يا دنيتي ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41966 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير خير ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2495 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخليه لكم .. كل وحده تشوف ابوها هو دنيتها وسعادتها .. ماتنلام مسكينه 💔
صداوي[ عدد التعليقات: 1596 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتي والله اللي مسكينه😂
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2495 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه ياهوو ابوها وتحبووو مو لازم احنا نحبو بس اكيد اولادو يحبوه ههههههههههه لاتلوموهم 😂😂😂
حمودي[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعده رجل خلوق ومتواضع مع جميع الناس والبنت لا احد يلومها هذا ابوها وعزوتها