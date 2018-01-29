ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال: نورت الدنيا يا دنيتي

عادل الحربي(صدى):

نشرت الأميرة ريم ابنة الملياردير، الأمير الوليد بن طلال آل سعود، عبر حسابها الخاص ” تويتر ” صورة لوالدها بعد خرجه من فندق الريتز كارلتون؛ الذي كان موقوفًا فيه على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة حول قضايا فساد.

وظهر الأمير الوليد بن طلال في الصورة مطلقًا لحيته على غير العادة، في حين بدت علية ملامح التأمل خلال جلوسه في إحدى السيارات.

وعلقت الأميرة ريم على الصورة قائلة ، ” نورت الدنيا يا دنيتي ” .