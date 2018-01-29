” منصة نجود ” خدمة جديدة للتجار والشركات الأجنبية والداخلية بالسوق السعودي

تركية البدر(صدى):

كشفت سيدة الاعمال نجود العريفي الرئيس التفيذي للمعارض والمؤتمرات بشركة عالم الصفوة ان المعارض تمر بمرحلة تصحيحة، خصوصا بعد اختلاط المضمون فيها وتشابه المعارض إلى حد كبير الامر الذي ادئ إلى عزوف المشاركين وتقلص الزوار لتلك المعارض مشيرة إلى أن المعارض المتخصصة هي الانجح والاجدر بالاستمرار في السوق خصوصا في الرياض العاصمة .

مؤكدة أنه اذا توفر الفكر لتنظيم تلك المؤتمرات والمعارض سيسهل نجاح الفعالية او المعرض ايا كانت الظروف باذن الله .

وقالت العريفي :

إن شركه عالم الصفوه دشنت ” منصة نجود ” للمعارض والمؤتمرات في قلب العاصمة الرياض بفرع الشركة بشارع الثلاثين .

وتهدف المنصة الى استقطاب التجار والشركات من خارج السعودية وداخلها عبر (منصة خاصة) لهم وعرض منتجاتهم التسويقه ودعوة الزوار من خلال الاعلان لجذب الزوار والمهتمين بمختلف التخصصات والمهن وتوفير وتسهيل كل الاجراءات التي يحتاجها التجار . ( ومنصة نجود) ستكون بطريقة مختلفة لأنها تملك بفضل الله البيئة التنظيمية والاجراءات الحكومية والقدرات البشرية والتسويقيةكما أنها ستنفذ عده فعاليات خلال العام 2018 .

وتوقعت العريفي أن يحظى هذا القطاع بنمو كبيرفي العام الحالي 2018 خصوصا في ظل تعافي الاقتصاد السعودي ورغبة الشركات العالمية في دخول السوق السعودي والمنصة تسعى الى لعب دور هام في لفت أنظار الشركات والفعاليات الدولية والشرق أوسطية كمحطة مهمة بهذا القطاع.