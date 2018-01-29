الجيش اليمني يؤكد استمرار العملية العسكرية حتى تحرير تعز من المليشيات الحوثية

فهمي محمد(صدى):

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلى، أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني في محافظة تعز، ستستمر حتى تحرير كافة المحافظة اليمنية وتطهيرها من المليشيات الحوثية.

وأضاف ” مجلي ” ، أن ” الجيش اليمني في تعز استطاع دحر مليشيات الانقلاب الحوثية اليوم من تبة اللصب شرقي مدينة تعز بعد تحريرها خلال اليومين الماضين وعدد من المواقع والقرى والتباب ” .

وتابع الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، أن قوات الجيش اليمني مسنود بالمقاومة الشعبية، مشيرًا إلى أن طيران التحالف تمكنت من تحرير مناطق عدة في جميع جبهات القتال فى صعدة والجوف وتعز والبيضاء وغيرها، مردفًا أن الجيش استطاع أن يحرر سلسلة جبال الضب والمليل وصولا إلى بير السلامي وأبرق الهمل في منطقة العطفين بجبهة البقع إضافة إلى الانتصارات خلال الأيام القليلة الماضية فى رازح فيما ستتلاحم قوات الجيش في محافظتي الجوف وصعدة قريبا.