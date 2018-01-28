بالفيديو.. قيادات في مليشيا الحوثي تعلن انضمامها للشرعية باليمن
أعلنت عدد من القيادات الميدانية التابعة لمليشيا الحوثية، انضمامها للشرعية في الجوف باليمن، مؤكدين أنهم سيقفون ضد ” الحوثي ” بالمرصاد.
ونفى العديد من المواطنون، ادعاءات مليشيا الحوثي، حول تفجير المنازل والعبث بمزارع المواطنين من قبل القوات المسلحة.
عدد من القيادات التي كانت بصف المليشيا الحوثية تعلن انضمامها للشرعية في #الجوف ومواطنون ينفون ادعاءات المليشيا حول تفجير المنازل والعبث بمزارع المواطنين من قبل القوات المسلحة. pic.twitter.com/Hk6eNCkELd
— 🇾🇪🇸🇦 الجوف الآن JOUF NOW (@JoufNow) January 28, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41966 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,,
,, تموا على ذا الكلام ,,