بالفيديو.. قيادات في مليشيا الحوثي تعلن انضمامها للشرعية باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت عدد من القيادات الميدانية التابعة لمليشيا الحوثية، انضمامها للشرعية في الجوف باليمن، مؤكدين أنهم سيقفون ضد ” الحوثي ” بالمرصاد.

ونفى العديد من المواطنون، ادعاءات مليشيا الحوثي، حول تفجير المنازل والعبث بمزارع المواطنين من قبل القوات المسلحة.