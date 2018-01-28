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بالفيديو.. قيادات في مليشيا الحوثي تعلن انضمامها للشرعية باليمن

بالفيديو.. قيادات في مليشيا الحوثي تعلن انضمامها للشرعية باليمن
فهمي محمد(صدى):

أعلنت عدد من القيادات الميدانية التابعة لمليشيا الحوثية، انضمامها للشرعية في الجوف باليمن، مؤكدين أنهم سيقفون ضد ” الحوثي ” بالمرصاد.

ونفى العديد من المواطنون، ادعاءات مليشيا الحوثي، حول تفجير المنازل والعبث بمزارع المواطنين من قبل القوات المسلحة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41966 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتاز ,,

,, تموا على ذا الكلام ,,

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