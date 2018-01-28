وفاة 5 أطفال وفتاة في زلازل كرمانشاه الإيرانية

طهران(صدى):

لقي 5 أطفال صغار، مصرعهم إثر زلزال في مدينة كرمانشاه الإيرانية، وسط تجاهل تام من قبل السلطات، وإضافة إلى الأطفال توفيت أيضًا فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من ذوي الإعاقة بعد عدوى رئوية.

وأوضحت مصادر صحفية، أن منطقة ” كرمانشاه ” منعدمة المرافق، رغم أنها منطقة معرضة للزلازل بشكل دائم، مشيرة إلى أنه في حالة نجاة المواطنين هناك من خطر الزلازل، فإنهم لا ينجون من البرد القارس؛ حيث إن درجة الحرارة قد تصل إلى 7 درجات فقط.

وكان زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب، أمس السبت، سومار التابعة لمدينة قصرشيرين في محافظة كرمانشاه غرب إيران.