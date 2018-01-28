” آل الجابر ” : نحن نعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد سفير المملكة لدى اليمن السفير محمد آل الجابر، اليوم الأحد، أن المملكة قدمت منحا لليمن بمليارات الدولارات بهدف دعم الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أن هناك خطة من قبل المملكة لليمن تتجاوز المساعدات إلى كافة المناحي الاخرى.

وأضاف ” آل جابر ” ، أن العمل على سد الفجوة المالية كان أحد عناصر الخطة بالمملكة لدعم اليمن، وهناك العديد من الخطط لمساعدة الإنسان اليمني في وجه الممارسات الحوثية.

وأردف سفير المملكة، ” نحن نعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن في اليمن، متابعًا ” سنطور ميناء عدن وميناء المكلا لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل ” .