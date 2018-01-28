إصرار القذافي على تفاصيل صغيرة ضيعت فرصة شراء مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان قريبًا جدًا من شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سنة 2000؛ لكن الصفقة لم تتم بسبب إصرار القذافي على بعض التفاصيل.

وأشارت إلى شراء أسهم في النادي الإنجليزي، خلال الفترة التي شهدت صعوده الأوروبي الكبير، لاسيما بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا عام 1999.

وقال رجلا أعمال إيرلنديان يملكان 2.9 % من أسهم النادي الشهير إنهما كانا قريبين جدًا من التفريط في حصتيهما إلى القذافي وسافرا خصيصا إلى طرابلس لاتمام عملية البيع.