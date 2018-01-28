حساب ضريبة القيمة المضافة يرد على استفسارات المواطنين

علي القحطاني (صدى):

أوضح حساب ضريبة القيمة المضافة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدد من الاستفسارات التي تنوعت ما بين حقيقة فرض الضريبة على سحب المال أو تحويله، وكيفية معرفة أن المؤسسة مُسجلة في الضريبة أم لا.

وكان السؤال الأول: هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على عملية السحب بالصراف الآلي؟

لا تفرض الضريبة على عملية السحب؛ حيث إن الضريبة تفرض على رسوم الخدمات وليس على المبالغ.

السؤال الثاني: يقول البعض إن الضريبة تُفرض على التحويل المالي.. ما حقيقة ذلك؟

ليس حقيقيًّا.. لا تفرض ضريبة القيمة المضافة على عملية التحويل في حال كانت هذه الخدمة بدون رسوم؛ حيث إن الضريبة تفرض على رسوم الخدمات وليس على المبلغ المحوّل.

السؤال الثالث: هل الضريبة تراكمية؟

ضريبة القيمة المضافة غير تراكمية، ويتم احتسابها بنسبة 5% على السعر النهائي للمنتج المُباع للمستهلك عبر سلسلة التوريد.

السؤال الرابع: هل تضاف ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة؟

نعم تضاف على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة، بالإضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم أخرى.

السؤال الخامس: كيف يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة؟

يمكنكم التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة.

السؤال السادس: ما الذي يثبت أن المحل يندرج تحت مؤسسة مُسجلة في الضريبة؟

تُصدر شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للسجل الرئيسي، ويتم إدراج الفروع تحت نفس الرقم الضريبي للشهادة، وبالإمكان التحقق عن طريق السجل التجاري أو رخصة البلدية من المنشأة أو صاحب النشاط.