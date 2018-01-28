بالفيديو.. حفل زواج بعشاء بسيط في خميس مشيط

نايف السالم(صدى):

ضرب مواطن مثالًا في الحرص والابتعاد عن التبذير خلال حفلات الزواج على عكس المتعارف عليه ، بعدما نشر مقطع فيديو لحفل زواج بمحافظة خميس مشيط في عسير ، أثار إعجاب الكثير من المشاهدين .

وأظهر مقطع الفيديو العشاء داخل الحفل حيث كان مختصرًا وبعيدًا عن الإسراف والتبذير ، وهو ما يتناقض مع العادات والتقاليد المنتشرة ، بالإسراف في الطعام الذي يلقى في القمامة بعد ذلك ، وهي الظاهرة التي تثير الانتقاد بشدة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .