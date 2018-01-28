بالفيديو.. حفل زواج بعشاء بسيط في خميس مشيط
ضرب مواطن مثالًا في الحرص والابتعاد عن التبذير خلال حفلات الزواج على عكس المتعارف عليه ، بعدما نشر مقطع فيديو لحفل زواج بمحافظة خميس مشيط في عسير ، أثار إعجاب الكثير من المشاهدين .
وأظهر مقطع الفيديو العشاء داخل الحفل حيث كان مختصرًا وبعيدًا عن الإسراف والتبذير ، وهو ما يتناقض مع العادات والتقاليد المنتشرة ، بالإسراف في الطعام الذي يلقى في القمامة بعد ذلك ، وهي الظاهرة التي تثير الانتقاد بشدة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26235 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشى نقنقه😂😂😂😂😂😂😂
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجال يكرم ضيفانها ماهو يدعيهم لزواجه ويتمنن عليهم…عيب 😑
روميو[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماكان فيه داعي يدعي إلا عمانه وخيلانه بس ويذبح