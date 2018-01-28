إدارة الموارد البشرية بالرئاسة توضح آلية تعيين المؤقتين الموسميين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة الموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه إشعاراً إلى ما أشيع مؤخراً عن تظلمات المؤقتين الموسميين من عدم تثبيتهم على وظائف رسمية.

وقالت الإدارة نود أن نوضح للجميع بأن آلية ترشيح المؤقتين تمر بعدة مراحل كالآتي، يتم ترشيحهم للعمل عن طريق لجنة دائمة لترشيح المؤقتين الموسميين، ويشترط في المتقدم للعمل، وأن لا يقل عمر المرشح عن عشرين عاماً، وأن يكون مناسباً للعمل في الإدارة المرشح لها، وألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة في الإدارات الخدمية مثل: الأبواب، وخدمات التنقل ، والساحات، وسقيا زمزم، والتطهير والسجاد.

ويستمر عملهم فترات المواسم الثلاثة، وبعضهم يعمل فقط موسم العمرة، أو موسم رمضان المبارك، أو موسم الحج فقط، حيث تقوم كل إدارة برفع تقرير عن عمل المؤقت ومدى ملاءمته للعمل في الرئاسة.