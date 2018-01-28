بالفيديو والصور.. التجارة تعلن ضبط 11 ألف عبوة ” فكس ” مغشوشة

علي القحطاني (صدى):

نجح رجال الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد، في ضبط 11 ألف عبوة ” فكس ” مغشوشة ومقلدة بوضع عبارة ” صنع في ألمانيا ” علي المنتجات المقلدة.

وكشفت التجارة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن وجود 7000 علبة جاهزة للبيع و4500 علبة جاهزة للتعبئة.