وزير الداخلية يصدر قرارًا بتعيين أعضاء المجلس المحلي بالمزاحمية

علي القحطاني(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس المحلي للفترة الخامسة بمحافظة المزاحمية الواقعة بالرياض ، وذلك لمدة 4 سنوات .

واشتمل تشكيل المجلس المحلي في المزاحمية على دليم زابن القحطاني ، محمد إبراهيم الدوسري ، أحمد رشيد الصامل ، محسن عبيد العصيمي ، محمد عبدالله الكثيري .

ويأتي هذا القرار بناءاً على ما رفعه سمو الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض ، حيث تمنى للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء المهام و الإسهام في تنمية وتطوير المحافظة ورفع مستوى الخدمات .