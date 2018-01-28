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وزير الداخلية يصدر قرارًا بتعيين أعضاء المجلس المحلي بالمزاحمية

وزير الداخلية يصدر قرارًا بتعيين أعضاء المجلس المحلي بالمزاحمية
علي القحطاني(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس المحلي للفترة الخامسة بمحافظة المزاحمية الواقعة بالرياض ، وذلك لمدة 4 سنوات .

واشتمل تشكيل المجلس المحلي في المزاحمية على دليم زابن القحطاني ، محمد إبراهيم الدوسري ، أحمد رشيد الصامل ، محسن عبيد العصيمي ، محمد عبدالله الكثيري .

ويأتي هذا القرار بناءاً على ما رفعه سمو الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض ، حيث تمنى للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء المهام و الإسهام في تنمية وتطوير المحافظة ورفع مستوى الخدمات .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق والسداد لأهل المزاح 100 إن شاء الله.

[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 1 ساعة

وش فايدتهم

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