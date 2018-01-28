وزير الداخلية يصدر قرارًا بتعيين أعضاء المجلس المحلي بالمزاحمية
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس المحلي للفترة الخامسة بمحافظة المزاحمية الواقعة بالرياض ، وذلك لمدة 4 سنوات .
واشتمل تشكيل المجلس المحلي في المزاحمية على دليم زابن القحطاني ، محمد إبراهيم الدوسري ، أحمد رشيد الصامل ، محسن عبيد العصيمي ، محمد عبدالله الكثيري .
ويأتي هذا القرار بناءاً على ما رفعه سمو الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض ، حيث تمنى للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء المهام و الإسهام في تنمية وتطوير المحافظة ورفع مستوى الخدمات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26235 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتك تلتفت لي شوي
ياسمو الأمير
القرني معك مهو ضد أحد
علشان تعقدونه كل هاالتعقيد😧
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق والسداد لأهل المزاح 100 إن شاء الله.
روميو[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 1 ساعة
وش فايدتهم