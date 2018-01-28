لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 شعل
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 شعل.
وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 شعل جاءت كما يلي: الأول: مطلق صقر عبد الله السهلي.
الثاني: عبد الله علي خالد الرشيدي.
الثالث: بندر صحن غنيم بن شوية.
الرابع: خالد حزام نائف آل حثلين.
الخامس: مترك نايف تركي العتيبي.
السادس: زيد سعود غالي الغربي.
السابع: اورنس عناد مكراد العجمي.
الثامن: عمر سعد مشوح المشوح.
التاسع: سليمان محسن مسفر العجمي.
العاشر: سعد حمدان فهد السبيعي.
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