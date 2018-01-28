لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 شعل

واس(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 شعل.

وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 شعل جاءت كما يلي: الأول: مطلق صقر عبد الله السهلي.

الثاني: عبد الله علي خالد الرشيدي.

الثالث: بندر صحن غنيم بن شوية.

الرابع: خالد حزام نائف آل حثلين.

الخامس: مترك نايف تركي العتيبي.

السادس: زيد سعود غالي الغربي.

السابع: اورنس عناد مكراد العجمي.

الثامن: عمر سعد مشوح المشوح.

التاسع: سليمان محسن مسفر العجمي.

العاشر: سعد حمدان فهد السبيعي.