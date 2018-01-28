شركة صلة تعلن وظائف شاغرة للجنسين بفروعها

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” صلة ” الوطنية المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمواطنات ، تحت مسمى ممثل خدمة عملاء ؛ للعمل عن بعد في فروع الرياض، والدمام، والخبر .

وأشارت شركة صلة إلى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة ، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً ، مع تفضيل وجود خبرات سابقة في نفس المجال .

ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني ، بدءاً من 28 يناير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثرعن شروط الوظائف المُعلنة ، اضغط (هنا) .