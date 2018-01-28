نتنياهو: هناك مطاردات لساحرات مسعورة ضد عائلتي

القدس(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو ، تسبب في إثارة انتقادات واسعة ، بعدما ظهرت خلاله تصب غضبها كاملًا على أحد المساعدين .

وأشارت زوجة نتنياهو خلال التسجيل ، إلى أن عموم شائعات كتب عنها دون ذكر مؤهلاتها التعليمية ، وصرخت قائلة ” أنا امرأة متعلمة، عالمة نفس، بكالوريوس، ماجستير ” .

ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهوعبر حسابه على ” فيسبوك ” ، قائلًا ” التسجيلات جزء من مطاردة ساحرات مسعورة وعنيفة تستعر ضد عائلتي ” ، وذلك بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع تسجيل منذ عام 2009 لتجدد انتقادها لسارة اليوم .