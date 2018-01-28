نتنياهو: هناك مطاردات لساحرات مسعورة ضد عائلتي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو ، تسبب في إثارة انتقادات واسعة ، بعدما ظهرت خلاله تصب غضبها كاملًا على أحد المساعدين .
وأشارت زوجة نتنياهو خلال التسجيل ، إلى أن عموم شائعات كتب عنها دون ذكر مؤهلاتها التعليمية ، وصرخت قائلة ” أنا امرأة متعلمة، عالمة نفس، بكالوريوس، ماجستير ” .
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهوعبر حسابه على ” فيسبوك ” ، قائلًا ” التسجيلات جزء من مطاردة ساحرات مسعورة وعنيفة تستعر ضد عائلتي ” ، وذلك بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع تسجيل منذ عام 2009 لتجدد انتقادها لسارة اليوم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41966 ] نشر منذ 2 ساعتين
قل كلام غير هذا ,,
,, ايها المغتصبون الفاسدون ,,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26235 ] نشر منذ 1 ساعة
نتينياهو أكبر مشعوذ🤔