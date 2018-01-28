بالصور.. أمير المنطقة الشرقية يفتتح مجمع المانع الطبي

نايف السالم(صدى):

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم الأحد، مجمع المانع الطبي بحي الراكة بالخبر، بحضور محافظ مدينة الخبر سليمان بن عبدالعزيز الثنيان , ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمجمع رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم محمد المانع وإخوانه المالكة لمجموعة مستشفيات المانع العامة إبراهيم بن محمد المانع وأعضاء مجلس الإدراة وعدد من المسؤولين بمستشفيات المانع حيث قام سمو الأمير بوضع اللوح التذكارية إذاناً بافتتاح المجمع .

إثر ذلك قام أمير المنطقة الشرقية بجولة على المجمع واستمع لشرح عن أقسام المجمع الطبي وعياداته .