اتحاد الجودو يجهز ” البيشي ” لاولمبياد طوكيو

سعيد العجل(صدى):

حقق فريق نادي الشباب للجودو لدرجة الشباب المركز الأول في منافسات بطولة المملكة للقتال و التي أختتمت فعالياتها على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بعد حصولة على اربع ميداليات ذهبية و فضيتين استحق عليها (٥٤ )نقطة فيما نال فريق الوحدة المركز الثاني بذهبيتين و ثلاث فضيات و برونزيتين بمجموع (٥١ ) نقطة وجاء بالمركز الثالث فريق هجر بميدالية فضية و اربع برونزيات بمجوع (٢٩) نقطة ، وفي منافسات الكاتا حقق فريق نادي الشباب ايضا المركز الأول ونادي الطائي المركز الثاني والوحدة ثالثاً.

و على هامش البطولة وقع المدير التنفيذي للاتحاد المهندس امجد قشقري عقد المنحة التدريبية مع اللاعب عبدالعزيز البيشي و المقدمة من لجنة التضامن الأولمبي الدولي لدعم خطط تدريب اللاعب و تطويره لأولمبياد طوكيو (٢٠٢٠ ) الجدير بالذكر ان هذي المنحة قدمت لستة لاعبين فقط من بين الإتحادات السعودية وكان اتحاد الجودو السباق للظفر بذلك.

من جانب آخر اقامت لجنة الحكام اول (سيمنار) تحديثات القانون الجديد لمباريات الجودو واشرف عليها رئيس لجنة الحكام المهندس عاصم الريدي و ستقام خمس محاضرات اخرى في مختلف مناطق المملكة.