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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

حادث مروري يؤدي لوفاة شقيقتين من أسرة واحدة بجازان

حادث مروري يؤدي لوفاة شقيقتين من أسرة واحدة بجازان
تركي السالم(صدى):

تعرضت أسرة مكونة من 7 أفراد إلى حادث مروري ، أسفر عن وفاة شقيقتين وإصابة البقية ، اليوم الأحد بجازان .

ومن جانبه ، أكد المواطن عبدالعليم حمدي والد الشقيقتين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إن لديه ابنتان مصابتان حيث أجرت واحدة منهن عملية جراحية والأخرى يتم علاجها بعد تعرضها لإصابة في بطنها خلال الحادث ، مشيرًا إلى أن وعورة الطريق هي سبب وقوع الحادث .

ولفت المواطن إلى أن المنطقة المحيطة كانت مقطوعة ولا يوجد بها مراكز للدفاع المدني ، حيث تأتي من منطقة أخرى .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14086 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمهما ويصبر ذويهم ويخلفهم خير منهن

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