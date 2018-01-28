حادث مروري يؤدي لوفاة شقيقتين من أسرة واحدة بجازان

تركي السالم(صدى):

تعرضت أسرة مكونة من 7 أفراد إلى حادث مروري ، أسفر عن وفاة شقيقتين وإصابة البقية ، اليوم الأحد بجازان .

ومن جانبه ، أكد المواطن عبدالعليم حمدي والد الشقيقتين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إن لديه ابنتان مصابتان حيث أجرت واحدة منهن عملية جراحية والأخرى يتم علاجها بعد تعرضها لإصابة في بطنها خلال الحادث ، مشيرًا إلى أن وعورة الطريق هي سبب وقوع الحادث .

ولفت المواطن إلى أن المنطقة المحيطة كانت مقطوعة ولا يوجد بها مراكز للدفاع المدني ، حيث تأتي من منطقة أخرى .