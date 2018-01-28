بالصور.. قائد القوات الجوية الملكية السعودية يفتتح معرض ” هذا أبي “

نايف السالم(صدى):

افتتح قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي اليوم الأحد، معرض ” هذا أبي ” ، الذي تنظمه قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

ويهدف المعرض إلى إظهار قدرات القوات الجوية واحترافيها، والإخلاص والتفاني لمنسوبيها، في خدمة بلادنا – حفظها الله -، وتعريف الأهالي بما تقوم به القوات الجوية الملكية السعودية من أعمال جليلة خدمة للدين ثم المليك والوطن، وإبراز ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطور وكفاءة عالية بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وفِي نهاية حفل الافتتاح الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في المنطقة، قدم صاحب السمو الملكي الأمير اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعده الملك عبدالعزيز الجوية هدايا تذكارية لقائد القوات الجوية المكلف والوفد المرافق.