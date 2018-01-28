تدريبات تكتيكية للشباب بقيادة كارينيو استعدادًا للقاء الأهلي

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريباته ، باستاد الأمير خالد بن سلطان ، حيث أجرى المدير الفني للفريق دانييل كارينو عصر اليوم الأحد ، الحصة التدريبية الرئيسية ؛ استعدادًا للقاء الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات دوري المحترفين .

وبدأ التدريب بتمارين إحماء وتسخين ، بعد ذلك خضع اللاعبين لتطبيق التدريبات الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب ، ثم بمناورة ركز المدرب خلالها على تطبيق النهج التكتيكي ، ثم اختار القائمة النهائية للتشكيلة ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات .