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تدريبات تكتيكية للشباب بقيادة كارينيو استعدادًا للقاء الأهلي

تدريبات تكتيكية للشباب بقيادة كارينيو استعدادًا للقاء الأهلي
نواف السالم(صدى):

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريباته ، باستاد الأمير خالد بن سلطان ، حيث أجرى المدير الفني للفريق دانييل كارينو عصر اليوم الأحد ، الحصة التدريبية الرئيسية ؛ استعدادًا للقاء الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات دوري المحترفين .

وبدأ التدريب بتمارين إحماء وتسخين ، بعد ذلك خضع اللاعبين لتطبيق التدريبات الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب ، ثم بمناورة ركز المدرب خلالها على تطبيق النهج التكتيكي ، ثم اختار القائمة النهائية للتشكيلة ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14086 ] نشر منذ 4 ساعات

كارينو بيرجع الشباب لان الشباب قابل للعودة

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